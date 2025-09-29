La settimana appena iniziata “sarà ricca di eventi" dice all'Adnkronos Giorgio Broggi, Portfolio Manager di Moneyfarm. Dal punto di vista macroeconomico "grande attenzione sui dati del lavoro, Adp (che misura mensilmente cambiamenti nell'impiego privato ndr) e Jolts Data (report del Bureau of Labor Statistics che misura le condizioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti, tra cui il numero di offerte di lavoro, assunzioni, licenziamenti e dimissioni ndr), rispettivamente mercoledì e martedì. Continueranno a impattare i mercati sicuramente le speculazioni sulle tariffe, soprattutto nel settore farmaceutico, che Trump ha già annunciato settimana scorsa, anche se già stiamo vedendo le prime eccezioni: non così male come i mercati inizialmente credevano".

Per quanto riguarda il settore energetico “abbiamo visto qualche movimento verso la fine di settimana scorsa, date le speculazioni di una possibile escalation tra Russia, Europa e Stati Uniti. Tanta attenzione al mercato in generale per vedere se ci sarà un ritorno a una situazione più positiva. Vedremo se questa settimana sarà una settimana invece di nuova forza".

La settimana appena trascorsa ha visto l’azionario americano “in affanno", anche se nella giornata di venerdì "abbiamo visto una piccola ripresa nei maggiori indici di mercato, che rimangono molto vicini agli alti storici" sottolinea Broggi. "I dati sull'economia americana sono stati positivi, mentre l'inflazione resta vicino al target più alto della Banca Centrale americana. Una condizione che ha portato a un riprezzaggio al ribasso del numero di tagli dei tassi che ci si aspetta da qui ai prossimi 12 mesi" spiega l'analista.