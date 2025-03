Snam archivia il 2024 con un utile netto adjusted di Gruppo che sale a 1,28 miliardi di euro (+10,4%), significativamente superiore alla guidance; investimenti totali pari a 2,87 miliardi di euro (+31% rispetto al 2023), trainati dall’avanzamento dei lavori per il terminale GNL di Ravenna, dall’avvio dei lavori della Linea Adriatica e dagli investimenti nello stoccaggio; ricavi totali a 3,56 miliardi di euro, in calo del 9,5% rispetto al 2023, con un incremento dei ricavi regolati del 16,1%. In crescita i ricavi regolati guidati dal business delle infrastrutture gas, in particolare per effetto dell’aumento del Wacc, dell’adozione del modello regolatorio Ross e della crescita della Rab a seguito dell’implementazione del piano di investimenti. In flessione i ricavi del business dell’efficienza energetica, principalmente in ambito residenziale, per effetto del termine degli incentivi del Superbonus. L'Ebitda adjusted è pari a 2,75 miliardi di euro, in crescita del 13,9%, supportato dalla crescita dei ricavi regolati solo in parte controbilanciata dal minor contributo dei business della transizione energetica.

Questi gli highlights emersi al termine del Consiglio di amministrazione di Snam, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Monica de Virgiliis per approvare la relazione finanziaria annuale 2024 che include il bilancio consolidato, il progetto di bilancio di esercizio e la rendicontazione di sostenibilità 2024.

In base a tali risultati, il Cda ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un saldo dividendo di 0,1743 euro per azione che, unitamente all’acconto di 0,1162 euro per azione distribuito nel mese di gennaio 2025, determina un dividendo complessivo per l’anno 2024 di 0,2905 euro per azione, in crescita del 3%, in linea con la dividend policy annunciata.