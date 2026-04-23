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Unicredit sale all'8,72% di Generali, l'equivoco sulle parole di Orcel

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Unicredit sale all'8,72% di Generali, l'equivoco sulle parole di Orcel
23 aprile 2026 | 10.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Unicredit è salita all'8,72% del capitale di Assicurazioni Generali, rispetto al precedente 6,68%, confermando quindi un rafforzamento della propria posizione nel gruppo assicurativo. Proprio su questo punto si era però generato un equivoco.

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Alcune dichiarazioni del management, nello specifico Andrea Orcel, erano state interpretate come un'indicazione di discesa della quota ''al di sotto del 2%'', alimentando l'idea che la banca avesse ridotto drasticamente la partecipazione nel Leone di Trieste.

In realtà, secondo quanto apprende AdnKronos da fonti finanziarie, il riferimento al 2% non riguardava la quota azionaria detenuta in Generali, bensì il rischio sull'esposizione finanziaria.

Unicredit aveva infatti spiegato di aver ridotto il rischio legato alla propria posizione attraverso operazioni di copertura, sottolineando di essersi protetti sulla quota tranne che sul 2%. In breve: il rischio sulla quota era stato stabilizzato e l'istituto era esposto al di sotto del 2%.

Dal punto di vista azionario, sempre quanto apprende l'agenzia di stampa, la banca non solo non è mai scesa rispetto ai livelli di circa 6,7%-6,8% con cui aveva partecipato all'assemblea dell'anno precedente, ma ha progressivamente aumentato la propria partecipazione di circa due punti percentuali, fino all'attuale 8,72%. Resta ancora da chiarire se la quota potrà ancora essere definita come partecipazione finanziaria o magari potrà assumere una valenza strategica. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
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Unicredit Generali Orcel rischio quota azionaria
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