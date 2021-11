Finzi (AstraRicerche): "Per 60% italiani contrasto a violenza su donne deve essere priorità politica"

"C’è molto da fare in termini di cultura generale per avere dei passi avanti"

“La giornata di oggi è molto importante perché è parte di una riflessione sulla violenza sulle donne, violenza fisica e psicologica. La nostra ricerca è molto chiara: per il 60% degli italiani è una priorità politica occuparsi di questo tema". Lo ha dichiarato Cosimo Finzi, Direttore AstraRicerche in occasione dell’evento svoltosi in Senato 'Tutti i volti della violenza'.

Tuttavia, ha aggiunto, "ci sono alcune mancanze da parte dei cittadini. C’è una forte sottovalutazione del numero di donne che hanno subito uno stupro o un tentativo di stupro: costituisce il 5% delle donne tra i 16 e 70, mentre la maggioranza degli italiani pensa sia una percentuale ridotta, dell’1%. C’è un dato impressionante che è la non accettazione di cosa sia violenza sulle donne. Un quarto dei rispondenti non considera una violenza quella di uomo contro una donna se quest’ultima, come si dice, se l’è andata a cercare negli atteggiamenti o nell’abbigliamento. C’è molto da fare in termini di cultura generale per avere dei passi avanti”, conclude Finzi.