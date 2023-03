Firenze, Ultima Generazione imbratta Palazzo Vecchio: Nardella pulisce - Video

Alcuni attivisti dell'associazione ambientalista 'Ultima Generazione' hanno imbrattato questa mattina la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze lanciando vernice arancione contro lo storico edificio che ospita il Comune in piazza della Signoria.

A fermare il gruppo di ambientalisti, fischiati dai molti turisti presenti in quel momento sulla piazza, sono stati alcuni agenti della Polizia Municipale e il sindaco Dario Nardella. "L’attacco all’arte, la cultura e la bellezza, che sono inermi davanti alla violenza e che nascono per il bene dell’umanità non può mai giustificare la battaglia per una causa, anche la più condivisibile, ha scritto il primo cittadino su Facebook, postando alcune foto mentre, insieme ad altri ripuliva con una lancia, la facciata.