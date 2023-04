FloraCult 2023 dal 22 al 25 aprile

FloraCult, mostra mercato di fiori, piante e sostenibilità, continua la sua ricerca per contribuire a riportare la natura al centro della cultura; giunta alla dodicesima edizione, torna il 22, 23, 24 e 25 aprile 2023. Promossa e organizzata da Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice agricola e designer, con la collaborazione di Antonella Fornai, esperta di giardini e dell’architetto Francesco Fornai. Quest'anno a FloraCult si punta ad analizzare il rapporto Uomo/Natura, con particolare attenzione all’equilibrio ideale che l’uomo è tenuto a ricercare con l’ambiente in cui vive e in cui è ospitato, un luogo prezioso da custodire e proteggere, piuttosto che da dominare e deformare, da cui prendere spunto per innescare un reale e consapevole processo evolutivo. Quest'anno saranno presenti a FloraCult molti ospiti tra cui Stefano Boeri, Davide Di Leo dei Subsonica, Peppe Vessicchio, Rosalba Giugni.