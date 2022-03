Foggia, rapina al supermercato: 4 arresti dopo la fuga

Due sono minorenni, la rapina in un supermercato a Troia

Sono stati visti dai carabinieri mentre con il volto coperto da passamontagna uscivano da un supermercato a Troia, in provincia di Foggia. Subito dopo sono saliti a bordo di una Fiat Panda, risultata rubata alcuni giorni prima, e sono fuggiti sulla strada provinciale 109 in direzione Lucera. I militari, notato l’atteggiamento sospetto dei quattro, si sono messi al loro inseguimento. Nel corso della fuga hanno notato i presunti rapinatori mentre si liberavano di due passamontagna e di una pistola 'scacciacani', priva di tappo rosso, lanciandoli dal finestrino. Dopo diversi chilometri i quattro sono stati bloccati e arrestati grazie anche all’intervento di un'altra pattuglia nel frattempo intervenuta in supporto. Due dei fermati sono maggiorenni, gli altri sono minorenni.