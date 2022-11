Fondimpresa, al via terza edizione 4 Week 4 Inclusion

Ha preso il via la terza edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona interaziendale ideata per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, grazie a un fitto programma di eventi condivisi, webinar, digital labs e gruppi creativi. Ogni anno gli ospiti e gli speaker si alternano per quattro settimane consecutive, realizzando un racconto corale di storie di inclusione e condividendo best practices, modelli e strumenti per valorizzare tutte le diversità: dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo femminile, all’orientamento sessuale e identità di genere, all’etnia e alla religione. Quest’anno vede impegnati oltre 270 partner fra imprese, università, associazioni ed enti no profit per valorizzare, insieme, il diritto individuale alla diversità con l’obiettivo di promuovere un dibattito interdisciplinare, aperto al pubblico, con i rappresentanti di istituzioni, imprese e associazioni sindacali.

Fondimpresa ha mantenuto la promessa fatta rispetto all’impegno preso durante l’edizione precedente dell’iniziativa 4W4I dimostrando di lavorare per l’inclusione di tutti i lavoratori offrendo importanti opportunità di upskilling e reskilling. Nello specifico l’Avviso 5/2022 prevede un finanziamento ad hoc di 10 milioni di euro dedicati alla formazione di Donne e Over50, categorie importanti numericamente e sostanzialmente del mercato del lavoro che talvolta vengono escluse dai processi formativi. Le parole chiave per avere più chance professionali sono formazione e competenze.

Mercoledì 16 novembre 2022 dalle ore 12 alle ore 13 sulla piattaforma 4W4I sarà visibile l’evento “Ridurre il gender gap: la formazione continua” durante il quale prenderanno la parola Annamaria Trovò (Vicepresidente di Fondimpresa), Raffaele Saccà (Direttore Area Conto Formazione e Articolazioni Territoriali), Patrizia Burdo (Coordinatrice Area Conto Formazione e Articolazioni Territoriali).