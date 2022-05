Fondo impresa femminile, come e quando fare la domanda

A partire dalle ore 10 di giovedì 19 maggio sarà aperto lo sportello Fondo impresa femminile per l’invio delle domande da parte delle imprese costituite da meno di 12 mesi o per chi vuole avviare una nuova impresa o attività professionale. Lo ricorda il Mise in una nota. Il Fondo incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Sarà possibile inviare la domanda collegandosi all’indirizzo https://invioprogettistart.invitalia.it che verrà attivato in concomitanza con l’apertura dello sportello.

Il Mise ricorda che, per poter effettuare l’invio, occorrerà digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione già operativa dal 5 maggio. Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 alle ore 17, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi. Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse Pnrr che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.