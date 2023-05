Giovedì 11 maggio si è tenuto il Mobility Forum 2023, l’appuntamento italiano delle smart city e della mobilità intelligente organizzato da Comunicazione italiana, compagnia di knowledge networking. Simone Carrarini, chief revenue officer & partner Movesion è intervenuto a margine, parlando di come è cambiata la mobilità negli anni e di come ora venga intesa non più come “acquisto” ma come servizio.