Forum Public Affairs 2023, Salvatore (Cabot): "Da noi studenti sviluppano competenze necessarie per lavoro"

“La Cabot è un mondo multistakeholder che porta avanti un dialogo fra culture per far conoscere Roma e l’Italia alla comunità internazionale. I nostri studenti sono in contatto con il mondo no profit e aziende. Un modo, questo, per far viaggiare sugli stessi binari istruzione, lavoro e mondo esterno per permettere agli studenti di sviluppare le competenze necessarie per lavorare”. Così la Direttrice del Centro di Alta Formazione e Avviamento al Lavoro1, Antonella Salvatore, a margine del Forum Public Affairs 2023, tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind.