Frana Ischia, Musumeci: "Temiamo mille Comuni in Italia senza piano Protezione Civile"

"Noi temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di piano comunale di Protezione civile perché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti". E' quanto ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci nel suo intervento a Porta a Porta.

"Sono tanti che non lo hanno adottato e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto a costante aggiornamento per 'leggere' il territorio e rappresentare le sue fragilità - ha aggiunto Musumeci - molti Comuni sostengono di non avere il personale tecnico capace di redigere questi piani. E' necessario supportare i Comuni nella redazione di questi strumenti. Il Piano di Protezione Civile è il primo strumento sul quale un soccorritore deve approntare la propria azione. E' un dovere essenziale".

ABUSI EDILIZI - "Una delle ipotesi che metterò sul tavolo nel gruppo di lavoro che ho voluto costituire d'intesa con il presidente Meloni e con i colleghi di governo è quella di trovare una soluzione ragionevole e il prefetto potrebbe essere l'autorità maggiormente deputata alla demolizione degli abusi edilizi, dietro ai quali spesso si nascondono le organizzazioni criminali". "A volte quando il sindaco chiede all'ufficio tecnico di istruire la pratica l'ufficio ha difficoltà a lavorare - evidenzia Musumeci -. Si potrebbe intervenire anche con il genio militare. Io sono autonomista per natura ma per alcune materie credo che lo Stato diventi essenziale se non indispensabile, l'abbattimento delle case questo momento ad Ischia non è la soluzione immediata ad un problema incombente come il dissesto idrogeologico".

RISCHIO PIOGGE - "Quella che sembrava una zona circoscritta ora si è ampliata perché la persistente pioggia potrebbe causare nuovi smottamenti. E quindi il pericolo per gli abitanti di quel quartiere, di quella zona, per quelle case che sono rimaste in piedi, potrebbe essere incombente". "Per questo si è provveduto ad allargare il perimetro della zona rossa anche se rimangono le resistenze di alcune famiglie per varie ragioni, compreso il timore di sciacallaggio. Sono, invece, oltre 200 gli sfollati che hanno già accettato ospitalità" conclude Musumeci.