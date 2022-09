Francesca Cipriani sorprende i fan con un nuovo evento di streaming esclusivo di Bigo Live

ROMA, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Bigo Live, una delle principali piattaforme di streaming dal vivo al mondo, aggiunge Francesca Cipriani (BIGO ID: Francescacipry) al suo crescente elenco di talenti con l'annuncio di "Una serata in compagnia di Francesca Cipriani". L'evento sarà ospitato dalla showgirl Lisa Fusco (BIGO ID: Lisafusco) il 29 settembre dalle 21:00 alle 22:30 (ora italiana) in collaborazione con l'agenzia di live-streaming Lamborghini Agency. Gli spettatori potranno guardare il talent show e partecipare a sessioni di domande e risposte e a giochi interattivi. Diversi fan avranno anche la possibilità di partecipare a un incontro virtuale con Francesca.

Francesca ha annunciato lo spettacolo "Sono estremamente entusiasta del mio primo evento su Bigo Live. La risorsa più importante per ogni performer è il rapporto con i suoi fan. A differenza di spettacoli pre-registrati o in location di grandi dimensioni, lo streaming dal vivo consente una maggiore vicinanza e il coinvolgimento di un maggior numero di fan e spettatori a livello globale. Grazie alla sua vasta portata, Bigo Live è una piattaforma impareggiabile".

Francesca è cresciuta a Sulmona e ha fatto il suo debutto nella televisione italiana nel 2005 come conduttrice e corrispondente per Onda TV di Valle Peligna. Nel 2006 la sua popolarità è esplosa dopo essersi unita alla sesta edizione del reality show Grande Fratello. Tra il 2006 e il 2007 ha condotto il programma settimanale Show Television su Sky. Ha anche partecipato a diversi programmi satirici su Comedy Central. Nel 2010, Francesca è arrivata sul grande schermo con l'uscita del film "Un neomelodico presidente". Da allora ha partecipato a vari reality, vincendo "La pupa e il secchione - Il ritorno" e partecipando al Grande Fratello VIP.

"Lo streaming dal vivo consente una vera interazione tra le star e gli spettatori, qualcosa che stiamo cercando di realizzare con "Una serata in compagnia di Francesca Cipriani". Un portavoce di Bigo Live ha dichiarato: "Bigo Live Italy ha sempre sostenuto la comunità locale e ha creato varie iniziative per fornire opzioni di intrattenimento globale al pubblico italiano".

Dal 2016 Bigo Live si è impegnata a diventare il punto di riferimento per l'intrattenimento interattivo e coinvolgente. Questo coinvolgimento fa parte degli sforzi di Bigo Live per fornire alla sua community opportunità esclusive di interazione con le loro celebrità locali preferite. Francesca Cipriani si unisce ad altre superstar regionali e mondiali, tra cui le pop star francesi Kendji Girac e il comico Kevin Razy o l'olandese DJ Quintino, che hanno partecipato a eventi su Bigo Live per diffondere positività, speranza e gioia.

Per partecipare a "Una serata in compagnia di Francesca Cipriani" segui Bigo Live su Instagram e scarica l'app Bigo Live tramite Google Play e Apps Store.

Informazioni su Bigo Live

Bigo Live è una delle community social di streaming live in più rapida crescita nel mondo, che consente agli utenti di trasmettere in tempo reale e condividere momenti della loro vita, mostrando il proprio talento e interagendo con persone da tutto il pianeta. Bigo Live ha circa 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi ed è attualmente leader di mercato nel campo dello streaming dal vivo. Lanciata nel marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di Bigo Technology, un'azienda tecnologica di prodotti e servizi basati su contenuti video con sede a Singapore.

