Francia, scontri e arresti nei cortei per il 1 maggio

Sono stati 291 arresti in tutta la Francia, in seguito agli scontri scoppiati nelle manifestazioni per il 1 maggio in Francia, durante i quali 108 agenti di polizia e gendarmi sono rimasti feriti. Al corteo parigino, dove si sono concentrati i "black block", oltre mezzo milione di persone hanno sfilato per le strade. Scontri tra manifestanti violenti e polizia si sono verificati anche a Nantes e Lione. Diversi video mostrano agenti con gli abiti in fiamme dopo essere stati bersaglio di molotov.