Fukushima, l'acqua della centrale finirà in mare

Il Giappone ha reso noto che quest'anno rilascerà in mare più di un milione di tonnellate di acqua dalla centrale nucleare distrutta di Fukushima. Dopo il trattamento, i livelli della maggior parte delle particelle radioattive al momento dovrebbero soddisfare lo standard nazionale. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), la decisione è sicura, ma i Paesi vicini hanno espresso preoccupazione.

Il disastro di Fukushima del 2011 è stato il peggior incidente nucleare dai tempi di Chernobyl. La disattivazione della centrale è già iniziata ma potrebbe richiedere quattro decenni. "Prevediamo che la tempistica del rilascio dell'acqua avvenga durante questa primavera o estate", ha detto il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno, aggiungendo che il governo attenderà, prima di iniziare a farlo, un "rapporto completo" dall'Aiea.

Ogni giorno l'impianto produce 100 metri cubi di acqua contaminata, che è una miscela di acqua di falda, acqua di mare e acqua utilizzata per raffreddare i reattori. Il liquido viene quindi filtrato e conservato in serbatoi. Con oltre 1,3 milioni di metri cubi in loco, lo spazio per lo stoccaggio si sta esaurendo. L'acqua è filtrata per la maggior parte degli isotopi radioattivi, ma il livello di trizio è superiore allo standard nazionale, ha detto l'operatore Tepco. Gli esperti affermano che il trizio è molto difficile da rimuovere dall'acqua ed è dannoso per l'uomo solo a dosi elevate.