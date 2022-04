Funerale laico per Letizia Battaglia. Sindaco Palermo: "Una donna oltre"

"Ha condiviso sempre il primato dei diritti, anche oltre e contro la legge. Una donna, un'artista, una politica 'oltre', sempre 'oltre' i luoghi comuni e i perbenismi ipocriti. E stata una donna leggera e scomoda, come è chi ha valori forti. Tanti i ricordi, tante lacrime". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ricordato Letizia Battaglia, la fotoreporter morta mercoledì scorso all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Stamani a Palazzo delle Aquile, sede del Comune, dove da ieri è stata aperta la camera ardente e dove in tantissimi hanno portato il loro ultimo saluto a una donna capace di dare corpo alle tante contraddizioni di Palermo, si è svolta una cerimonia laica per dirle addio.

"Letizia Battaglia ci ha lasciato tante lacrime e un grande dolore - ha detto ancora Orlando -. E' stata capace di fare emergere pezzi di umanità tra sofferenze e violenze disumane. Una grande voglia di rendere visibile l'invisibile nella sua vita, con i suoi scatti, nella sua attività politica... l'innocenza, la malvagità, la vita, la morte, un amore senza regole e senza limiti per gli ultimi, per gli emarginati". Il primo cittadino, nel corso della cerimonia, ha letto anche la poesia 'A coloro che verranno' di Bertolt Brecht.

"Vi ringrazio di avere portato qui tutto questo amore in un momento così difficile. Ha sofferto tantissimo. Questa è la sua rinascita, la sua Pasqua, la sua resurrezione. Vedervi qui oggi tutti, con qualcosa di lei nel vostro cuore, è un seme, lasciamola crescere dentro di noi come una speranza, come una bellezza. La bellezza che lei amava tanto". Con la voce rotta dalla commozione così Shobha Battaglia ha ricordato la madre Letizia. "Averla come madre è stato un privilegio per noi - ha sottolineato visibilmente commossa -. Oggi io la riconsegno al mondo, perché lei è adesso con tutti noi. Sono stata privilegiata a porter vivere due anni e mezzo così vicino a lei, che anche se soffriva, è stata una maestra, mi ha insegnato tante cose. Mi sento molto ricca in questo momento".