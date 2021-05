Funivia Mottarone, oggi si prova il risveglio del piccolo Eitan

Tragedia della funivia di Mottarone, seconda notte in ospedale a Torino per il bimbo di cinque anni unico superstite dell'incidnete. Il piccolo Eitan è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono definite ‘stabili’ dai sanitari. Ieri era stato sottoposto a risonanza, che non aveva rilevato lesioni al cervello e al tronco encefalico. Oggi i medici proveranno a risvegliarlo.

"Abbiamo concluso la risonanza magnetica mezz’ora fa. Fortunatamente non ha evidenziato danni neurologici nel bambino, sia a livello cerebrale sia del tronco encefalico e questo ci autorizza nella giornata di domani a cominciare un cauto risveglio del bambino", aveva spiegato ieri il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle.