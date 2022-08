Furti in abitazione, Cna: 500 al giorno, 20 l'ora

Le denunce di furti in abitazione nel 2021 hanno superato quota 182mila. Vale a dire quasi 500 al giorno, più di venti all’ora, uno ogni tre minuti circa. E' quanto segnala Cna sulla base dei dati provvisori dell’Istat. Si tratta di un reato molto diffuso: 7,1 colpi ogni mille famiglie con picchi di 8,4 furti al Nord e di 7,8 al Centro; inferiori alla media il Sud (4,9) e le isole maggiori (3,7). E in questo periodo estivo, in cui si annuncia un boom di vacanzieri in agosto, il rischio di un'ulteriore impennata del fenomeno esiste.