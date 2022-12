Fusione nucleare, svolta negli Usa: attesa per annuncio

Fusione nucleare, gli Stati Uniti annunciato la svolta. Il Dipartimento dell'Energia, scrive il Washington Post, nella giornata del 13 dicembre si appresta ad annunciare che gli scienziati per la prima volta hanno prodotto una reazione di fusione capace di creare più energia di quella utilizzata per avviare il processo.

L'obiettivo è stato centrato al National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory in California: "Per la maggior parte di noi, era solo una questione di tempo", le parole di uno scienziato coinvolto nell''impresa'. Le prime informazioni sui risultati ottenuti sono state diffuse dal Financial Times e confermate da due persone coinvolte nella ricerca. Il Dipartimento dell'Energia e i responsabili del laboratorio non hanno rilasciato commenti: dalla struttura californiana trapela che i ricercatori stanno ancora limando le analisi e non si pronunceranno in alcun modo prima del 13 dicembre.