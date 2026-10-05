circle x black
Cerca nel sito
 

G20 Commercio, l’Italia sostiene il dialogo e il rafforzamento della competitività industriale

05 ottobre 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il commercio globale e le tensioni che ne minacciano gli equilibri sono stati al centro della ministeriale G20 sul Commercio, riunita a Milwaukee sotto la presidenza americana. A rappresentare l’Italia, su delega del Ministro Tajani, la Sottosegretaria di Stato agli Affari esteri, Maria Tripodi, cha ha ribadito l’approccio costruttivo del Governo di fronte alle principali sfide sul tavolo. Dal contrasto all’uso coercitivo del commercio di prodotti agroalimentari all’eccesso strutturale di capacità produttiva, fino al lavoro forzato nelle catene globali del valore, il confronto ha toccato alcuni dei nodi più delicati del sistema commerciale internazionale. Nel suo intervento, Tripodi ha ribadito l’importanza di privilegiare il dialogo e la cooperazione con i partner internazionali per individuare soluzioni condivise alle attuali tensioni commerciali. Con riferimento alla politica commerciale europea, è stata inoltre evidenziata la necessità di rafforzare gli strumenti di difesa dell’industria europea, al fine di mitigare gli effetti delle distorsioni generate dall’eccesso di capacità produttiva e preservare la competitività del sistema economico dell’Unione.
Il comunicato della Farnesina

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
G20 Commercio dialogo rafforzamento competitività industriale
Vedi anche
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre
In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video
News to go
Voli, cambiano i diritti dei passeggeri: dai trolley ai ritardi, le nuove regole Ue
Cortina d'Ampezzo, grossa frana sulle Tofane: il video dell'enorme nube di polvere
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza