G20 Commercio, l’Italia sostiene il dialogo e il rafforzamento della competitività industriale

Il commercio globale e le tensioni che ne minacciano gli equilibri sono stati al centro della ministeriale G20 sul Commercio, riunita a Milwaukee sotto la presidenza americana. A rappresentare l’Italia, su delega del Ministro Tajani, la Sottosegretaria di Stato agli Affari esteri, Maria Tripodi, cha ha ribadito l’approccio costruttivo del Governo di fronte alle principali sfide sul tavolo. Dal contrasto all’uso coercitivo del commercio di prodotti agroalimentari all’eccesso strutturale di capacità produttiva, fino al lavoro forzato nelle catene globali del valore, il confronto ha toccato alcuni dei nodi più delicati del sistema commerciale internazionale. Nel suo intervento, Tripodi ha ribadito l’importanza di privilegiare il dialogo e la cooperazione con i partner internazionali per individuare soluzioni condivise alle attuali tensioni commerciali. Con riferimento alla politica commerciale europea, è stata inoltre evidenziata la necessità di rafforzare gli strumenti di difesa dell’industria europea, al fine di mitigare gli effetti delle distorsioni generate dall’eccesso di capacità produttiva e preservare la competitività del sistema economico dell’Unione.

Il comunicato della Farnesina