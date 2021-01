G20, Diana Bracco scelta come B20 Women Empowerment

Roma, 22 gen. (Adnkronos)

Confindustria ha dato il via ieri al B20, l’autorevole Engagement Group riservato alle imprese, che ha l’obiettivo di supportare la Presidenza italiana del G20 con proposte del mondo economico. Diana Bracco guida il progetto B20WomenEmpowerment con il compito di creare una Special Initiative. Nei prossimi mesi il B20, riservato alle imprese e alle loro associazioni di rappresentanza che si svolge sotto la regia di Confindustria, formulerà raccomandazioni di policy in diversi settori strategici attraverso il lavoro di otto task force. L’obiettivo è supportare la Presidenza Italiana del G20. Ai lavori hanno partecipato mille delegati dei Paesi G20, e i rappresentanti della business community italiana, per un totale di tremila partecipanti.

Nella prima giornata sono intervenuti il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, Emma Marcegaglia, che è stata nominata Chair dal B20, John Kerry, United States Special Presidential Envoy for Climate, David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo e Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per l’Economia. I lavori della seconda giornata, che si è svolta a porte chiuse, hanno visto l’insediamento delle task force, composte da circa cento delegati ciascuna e guidate dai Ceo di importanti imprese italiane: Trade & Investment (Barbara Beltrame); Energy & Resource Efficiency (Francesco Starace); Integrity & Compliance (Patrizia Grieco); Employment & Education (Gianpietro Benedetti); Digital Transformation (Maximo Ibarra); Finance & Infrastructures (Carlo Messina); Health & Life Sciences (Sergio Dompé); Sustainability & Global Emergencies (Claudio Descalzi).

Nella stessa giornata è stato presentato il progetto 'B20 Women Empowerment Ambassador', un’iniziativa sulla valorizzazione del ruolo della donna, in continuità con l’organizzazione saudita del 2020 che l’aveva posta come priorità. I componenti saranno individuati da ciascuna delle 8 task force che indicherà al proprio interno 10 membri delegati a farne parte. A guidare il team è stata quindi scelta Diana Bracco, che ha il compito di creare la Special Initiative on Women Empowerment, un gruppo di lavoro trasversale che necessita del contributo di tutte le otto task-force di questo B20, le quali indicheranno dieci delegati ciascuna.