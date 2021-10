G20, Macron: "Summit importante, sarà quello dei risultati"

"Sarà il G20 dei risultati. Durante il vertice penso che riusciremo ad ottenere 100 miliardi di diritti speciali di prelievo per l'Africa. E' un G20 importante, che darà dei risultati. E' un G20 dell'efficacia. E voglio ringraziare la leadership e il ruolo del presidente del Consiglio Mario Draghi. L'Italia ha avuto il coraggio di organizzare un G20 molto importante in uscita di crisi Covid e nonostante le restrizioni sanitarie tutti saranno presenti in videoconferenza o fisicamente". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron dopo il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e in vista del G20 di domani. "Su sanità, Africa, investimenti e clima sarà un G20 molto importante. E' quello che chiamo un multilateralismo efficace", spiega Macron a margine del suo incontro con Biden.