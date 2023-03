Gasparri: "Derby? Non ne parlo, ma la Roma sta subendo di tutto"

"Potevamo essere al secondo posto con 53 punti, e invece abbiamo perso contro la Cremonese e il Sassuolo; il Var non ha visto il fallo che ha scatenato la reazione, gravissima, di Kumbulla e quindi niente rigore..."

"Del derby non si parla, la scaramanzia viene prima di tutto. Però possiamo parlare del passato, naturalmente, e allora bisogna evidenziare che stiamo subendo di tutto". Lo dice all'Adnkronos il senatore Maurizio Gasparri, giallorosso fino al midollo. "Potevamo essere al secondo posto con 53 punti, e invece abbiamo perso contro la Cremonese e il Sassuolo; il Var non ha visto il fallo che ha scatenato la reazione, gravissima, di Kumbulla e quindi niente rigore; Mourinho squalificato per la storiaccia con il quarto uomo. Insomma stiamo subendo di tutto e questo è quanto". E sul derby di domenica prossima "neanche una parola", chiude Gasparri.