Gedeon Richter organizza evento su 'L’Età di mezzo – Infanzia e preadolescenza'

L'appuntamento vuole essere un appuntamento per mettere a confronto più voci su tematiche sempre attuali come la consapevolezza di sé e i cambiamenti nel periodo della crescita

Si terrà il prossimo 21 marzo alle 9,30 presso il Centro Filologico Milanese l'evento - organizzato da Gedeon Richter Italia - che avrà come tema 'L’Età di mezzo – Infanzia e preadolescenza, un terreno fertile per coltivare l’empowerment femminile'. All'incontro parteciperà un panel di esperti che si confronteranno sui temi dell’autoconsapevolezza, del rapporto con il proprio corpo che cambia, dell’educazione alla sessualità e agli affetti. L'appuntamento - curato dall'azienda farmaceutica da sempre al fianco delle donne - vuole essere un appuntamento per mettere a confronto più voci su tematiche sempre attuali come la consapevolezza di sé e i cambiamenti nel periodo della crescita, discutendone con autorevoli esperti provenienti da vari ambiti.

“Siamo chiamati all’azione perché è il nostro compito guidare le ragazze e i ragazzi nel conoscere e amare sé stessi, un presupposto essenziale per aprirsi all’altro, al diverso, e crescere così in una condizione di maggiore equità.” – spiega Maria Giovanna Labbate, AD di Gedeon Richter Italia, che aprirà l’evento, al quale parteciperà inoltre Elena Lattuada, Consigliera a presidio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano, impegnata a promuovere l'adozione di politiche per sostenere la parità di genere nel mondo del lavoro.

L’Empowerment femminile e la Culture&Education sono, infatti, i due pilastri su cui si fonda “GRITness4ALL”, l’impegno di responsabilità sociale d’impresa di Gedeon Richter Italia per generare un impatto positivo sul mondo.

L'incontro sarà l’occasione per presentare il libro illustrato “L’Età di mezzo”, realizzato in collaborazione con la Fondazione BET SHE CAN, Fondazione che offre percorsi di sviluppo della consapevolezza di sé a bambine e ragazze nella preadolescenza: il volume edito dalla casa editrice per ragazzi Carthusia e' stato realizzato grazie al supporto incondizionato di Gedeon Richter Italia.

Il libro nasce come progetto condiviso, in cui sono stati coinvolti in un primo tempo nove adulti, in veste di “ex ragazzini”; poi, sei ragazze e un ragazzo che vivono oggi quella età delicata e sfidante che è la preadolescenza. Una sorta di “età di mezzo”, come è stata definita da una di loro. La creatività di Emanuela Nava ha fatto poi il resto: il risultato è un racconto tenero e coraggioso di un gruppo di amici solidali, a cui ha saputo dare forma e colore Marco Brancato, un illustratore che sa parlare particolarmente bene la lingua di ragazze e ragazzi.