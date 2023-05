Gene Gnocchi in lacrime: "Emilia Romagna da sola non ce la fa" - Video

"Faccio fatica a parlare… Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano". E' il messaggio che Gene Gnocchi, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza, nel cuore dell'alluvione che ha devastato la Romagna. "Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie: io ero a Roma, mia moglie ha avuto la freddezza di portare via le bambine quando il quartiere vicino si stava allagando. L'acqua si è fermata, abbiamo avuto danni risibili rispetto agli altri ma abbiamo avuto una paura pazzesca", dice in collegamento con Citofonare Raidue.