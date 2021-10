Genertel accelera sul digitale, polizza in meno di 1 minuto

Prima ad introdurre l’assicurazione diretta in Italia, Genertel accelera e punta ad essere la prima grande Insurtech del Paese. La nuova Genertel è 100% nativa digitale; consente di sottoscrivere la polizza in meno di 1 minuto, sospendere o riattivare ed integrare la copertura, anche dopo l’acquisto, in 1 secondo, e di ottenere con una semplice foto un rimborso danni automatico in meno di tre minuti. Con l’avvio della nuova strategia di Genertel, Generali Italia completa in cinque anni il percorso di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale di tutti i canali distributivi in Italia: oggi sono digitali il 100% delle agenzie e oltre il 70% delle polizze.

Il nuovo modello di business per portare l’esperienza dei clienti agli standard delle imprese di servizi digitali, fa leva sull’utilizzo esteso di 5 tecnologie: dati&cloud (per il miglioramento del pricing e l’engagement), realtà aumentata (che ricostruisce le specifiche parti di un’auto e la tipologia di danno), biometrico (per effettuare la segnalazione del sinistro via video), intelligenza artificiale (per la stima automatica dell’importo di un sinistro con video/foto), interfacce conversazionali con l’utilizzo di chatbot.

L’ambizione della nuova strategia è quella di offrire, entro i prossimi tre anni, la miglior customer experience su quattro ecosistemi di bisogno: mobilità, casa, benessere e pet. A dicembre del 2021 sarà già disponibile l’offerta in ambito mobilità. Con la nuova strategia e il nuovo modello di business Genertel in tre anni punta a crescere e rafforzare ulteriormente la leadership nel segmento dell’assicurazione diretta in Italia, con l’obiettivo del 65% clienti in modalità Self service, un Nps superiore a 50 pp. e una crescita del 40% della base clienti del canale diretto a complessivi 1,5 milioni per Genertel e Genertel Life. Oltre al modello operativo, la rivoluzione di Genertel ha interessato anche il brand che è stato rinnovato per renderlo più moderno e in linea con il brand digitale, caratterizzato allo stesso tempo da un forte tocco umano e maggiore empatia.

"Puntiamo ad avere 250 mila clienti in più, nei prossimi anni". Si pone questo obiettivo Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines alla presentazione della nuova Genertel, prima grande insurtech italiana al 100% nativa digitale. "Vogliamo migliorare la vita dei nostri clienti e rendere l'interazione sempre più semplice e naturale in modo totalmente digitale".

La nuova Genertel, ideata e realizzata in 18 mesi attraverso la modalità smart working dei propri dipendenti, consente di sottoscrivere la polizza in meno di un minuto e ottenere un rimborso automatico in meno di 3 minuti grazie a una semplice foto. "In 15 secondi si attiva, si sospende o riattiva una polizza e in pochissimi minuti si liquida un sinistro", ha continuato Marco Sesana. Operazioni possibili attraverso cinque tecnologie: dati & cloud, realtà aumentata, biometrico, intelligenza artificiale, e interfacce conversazioni in grado di semplificare e personalizzare l’esperienza del cliente. "L'obiettivo è quello di incrementare il numero dei clienti e la loro soddisfazione rivoluzionando il canale diretto attraverso il digitale", ha concluso Marco Sesana. L'ambizione della nuova strategia è quella di offrire, entro i prossimi tre anni, la miglior customer experience su quattro ecosistemi di bisogno: mobilità, casa, benessere e pet. A dicembre del 2021 sarà già disponibile l'offerta in ambito mobilità.

“La configurazione del prodotto come l'abbiamo saputa reinventare e soprattutto con l'utilizzo di interfacce estremamente semplici e intuitive in cui la grafica è un elemento altamente differenziate, permette la gestione di processi svolti in una manciata di secondi”, ha ribadito Maurizio Pescarini, Ceo e General Manager di Genertel e Genertel Life. “Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle persone, le competenze e una nuova organizzazione del lavoro agile oltre ovviamente all’introduzione delle più sofisticate tecnologie”, ha concluso Maurizio Pescarini.