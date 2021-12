Genoa-Milan 0-3, tris rossonero al Marassi

Dopo le sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan torna al successo in campionato vincendo 3-0 a Marassi contro il Genoa. I rossoneri, che affrontavano l'ex Shevchenko sulla panchina rossoblù, indirizzano la gara nel primo tempo grazie al gol di Ibrahimovic su punizione al 10' ed il raddoppio al 47' di Messias. Il brasiliano firma la doppietta al 60'. La classifica vede i rossoneri scavalcare nuovamente l'Inter con 35 punti, uno in meno del Napoli capolista fermato sul 2-2 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Terzultima la squadra ligure con 10 punti.

Inizia male la gara per il Milan che perde subito Kjaer per un infortunio al ginocchio, il danese è costretto ad uscire in barella, al suo posto Gabbia. Al 10' punizione dal limite per il Milan, va alla battuta Ibrahimovic che con un tiro molto angolato beffa Sirigu sul palo lontano. Ancora Milan al 16', Messias serve Ibra anticipato al momento del tiro. Sul corner, dopo un batti e ribatti Ibrahimovic al volo vede murarsi la conclusione. E' il Milan a fare la gara col Genoa che sembra scosso dal gol subito.

Al 27' si fa vedere il Genoa con un tiro da fuori di Rovella fuori non di molto. Sull'altro fronte percussione di Brahim Diaz che dribbla due difensori allungandosi la palla all'ultimo. Ancora Milan, sinistro di Messias tra le braccia di Sirigu. Ripartenza Milan con Brahim Diaz che disorienta il difensore in marcatura e lascia partire un tracciante che sfiora la traversa. Nel recupero il Milan raddoppia, su un pallone a campanile su un rimpallo per un tentativo di Krunic è pronto Messias di testa a beffare Sirigu sul palo lontano.

La ripresa inizia con novità nelle due formazioni, nel Genoa dentro Hernani al posto di Sturato. Nel Milan spazio a Florenzi per Gabbia. Rossoneri subito pericolosi, rigore in movimento per Ibra che calcia alto. Sul fronte opposto grande intervento di Maignan che salva su incornata di Ekuban togliendo la sfera destinata all'incrocio con un gran colpo di reni. Al 55' destro sul palo lontano di Krunic, palla abbondantemente a lato. Out Ibra per Pellegri.

Al 60' il Milan cala il tris, sempre con Messias, servito da Brahim Diaz, il brasiliano con un colpo di biliardo infila con un rasoterra Sirigu sul palo lontano. All'80' Portanova vede Maignan fuori dai pali e prova a beffarlo dalla distanza con un pallonetto ma il francese alza sopra la traversa. La partita non ha più nulla da dire: finisce 3-0 per i rossoneri.