Genova, lascia terapia intensiva 34enne con trombosi dopo vaccino AstraZeneca

"E' in costante miglioramento": era stata vaccinata il 27 maggio scorso

E' stata dimessa dalla terapia intensiva dell'ospedale San Martino di Genova "e trasferita in Ematologia, in costante miglioramento, la ragazza di 34 anni sottoposta con risultati eccellenti, la settimana scorsa, a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico. Si tratta della paziente vaccinata con AstraZeneca il 27 maggio scorso". Lo riferisce, in una nota, lo stesso policlinico genovese.