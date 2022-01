Studente entra in Università a Heidelberg in Germania e spara, uccidendo una ragazza. La Dpa, citando fonti delle forze di sicurezza, riporta anche tre feriti. Il giovane si sarebbe tolto, poi, la vita. Sembra che fosse in possesso di diverse armi, ma che non avesse agito per motivi politici o religiosi.

Nessuna informazione è stata fornita, inoltre, sull'identità dell'aggressore dalla polizia, che non ritiene vi fossero complici.