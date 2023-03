Ginnastica, Sonia Raffaeli regina della World Cup All around 2023

Sofia Raffaeli vince la prima tappa del circuito internazionale di World Cup in scena al Palaio Faliro di Atene. La campionessa del mondo in carica di ginnastica ritmica non ha intenzione di cedere la propria corona a nessuna avversaria e lo ha dimostrato ancora una volta in pedana. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, dopo l’ottimo inizio di ieri con i primi due attrezzi, mantiene la testa della classifica All around con il totale, sui quattro attrezzi, di 131.750 (CE 34.850 – PA 32.650) – CV 33.250 – NA 31.000) vincendo la medaglia d’oro a più di due punti dalla bulgara Stiliana Nikolova che deve accontentarsi della piazza d’onore con 129.550. Nulla da fare anche per l’altra bulgara in gara, Boryana Klaeyn, che finisce al terzo posto con il complessivo di 127.600. Ai piedi del podio greco l’uzbeca Takhmina Ikromova, a quota 125.300.

“Sono molto contenta per come è andata la gara -ha affermato il “Vulcano” di Chiaravalle-. È stato la Prima World Cup della stagione con tutti esercizi nuovi quindi mi ritengo molto soddisfatta. Sono felice di aver portato in pedana quattro routine buone ma non al massimo delle mie capacità. Io e Julie (Cantaluppi, ndr.) abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà che proverò a fare domani nelle finali di specialità. Darò come sempre il massimo!”.

Le finali per attrezzo, infatti, saranno trasmesse in diretta dalle ore 14 su La7d (canale 29 DDT) con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini. Milena Baldassarri, invece, termina il suo concorso generale in 13ª posizione. L’aviere dell’Aeronautica Militare mette insieme 117.650 punti (CE 29.800 – PA 30.450 – CV 28.450 – NA 28.950) non sufficienti però per accedere alle finali di domani così come per Sofia Maffeis (Polisportiva Varese) che, con 108.650 punti, termina la sua gara in 18ª posizione. Il programma della Coppa del Mondo di Atene prosegue con la seconda parte delle qualifiche a squadre. Maurelli e compagne torneranno in pedana con l’esercizio misto con palle e nastri.