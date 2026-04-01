Mario Lollobrigida confermato alla guida della Direzione Giochi di ADM

Mario Lollobrigida è stato confermato Direttore Giochi di ADM per il prossimo triennio. Entrato in carica il 2 maggio 2023, il dirigente resterà quindi alla guida della Direzione Giochi per altri tre anni.

Con una lunga esperienza istituzionale nel settore, dal 2023 ad oggi Lollobrigida ha attraversato con successo alcune delle fasi più importanti di trasformazione del gioco pubblico in Italia, dal nuovo sistema concessorio dell’online all’imminente riordino del gioco fisico.

Entrato in carica nel 2023 dopo essere stato Dirigente della Sezione Tabacchi di ADM e aver guidato diversi Uffici della Direzione Giochi Lollobrigida si è sin da subito confrontato con un’industria in piena trasformazione.

Dall’inizio del suo nuovo compito da Direttore Giochi di ADM, Lollobrigida si è occupato della delicata riforma del gioco online in Italia, un processo lungo che ha visto la luce a novembre del 2025 con l’ingresso ufficiale del nuovo sistema concessorio.

Durante questi anni di lavoro, Lollobrigida si è sempre confrontato con tutti gli stakeholders contribuendo a disegnare una riforma che tutelasse allo stesso modo lo Stato, i giocatori e le aziende.

“Nel decreto delegato di riforma del gioco online sono state dettate regole innovative che porteranno sicuramente a una razionalizzazione del settore e al superamento delle criticità che si sono negli anni evidenziate. L’effettuazione della gara e l’assegnazione delle concessioni determinerà la definitiva conclusione del percorso”, aveva dichiarato sulle pagine di Agimeg.

Da una riforma completata a una che ancora deve vedere la luce, quella del gioco fisico. In questi anni, Lollobrigida si è sempre speso in prima persona per promuovere un riordino del gioco fisico che tutelasse tutte le parti in causa.

“I distanziometri e i limiti orari si sono dimostrati evidentemente inefficaci, anche a causa della frammentazione normativa. Bisogna dare regole certe a livello nazionale, anche per quel che concerne gli orari. Laddove non c’è la possibilità di usufruire del gioco legale le persone vanno verso l’illegale”, le sue parole che risuonano più che mai attuali alla luce del riordino che si sta discutendo in queste settimane.

Con la conferma alla guida dei Giochi di ADM, Lollobrigida avrà la possibilità di contribuire a una riforma che è sempre stata tra le sue priorità. “Il riordino del gioco fisico sarà un giusto bilanciamento tra le esigenze di sicurezza, tutela di giocatori e minori ed esigenze imprenditoriali”, ha recentemente dichiarato.

A proposito di priorità, un altro grande lavoro svolto da ADM in questi anni è stato quello di contrasto al gioco illegale. I controlli sono stati 27.280 nel 2023, aumentati a 28.031 nel 2024, con la rete fisica che è stata la più presidiata.

E il trend è destinato a continuare. Nel triennio 2026-2028, sempre sotto la guida di Lollobrigida nella sezione Giochi, ADM pianifica un incremento progressivo delle verifiche nel settore giochi, con un target di 26.500 controlli nel 2026, 27.000 nel 2027 e 27.500 nel 2028.

Con un indice di presidio sulle sale scommesse, sul bingo e sulle VLT, che cresce dal 34% nel 2026 al 35% nel 2027 fino al 36% nel 2028. Il numero di verifiche delle piattaforme di gioco online, dei sistemi di gioco VLT, bingo e scommesse e numero dei controlli sui criteri e sui processi eseguiti dagli Organismi di certificazione dei sistemi di gioco VLT e delle AWP è invece fissato a 18% per ciascun anno.

“Ma dovremo cominciare a interfacciarci anche con realtà come Meta, Google, Apple e Twitch per contrastare il gioco illegale”, le sue recenti parole, a seguito dell’ingresso di ADM nel Gambling Regulators European Forum.

In un settore in continua trasformazione come quello del gioco pubblico, da qui ai prossimi tre anni Lollobrigida è chiamato alle nuove sfide dettate dall’avvento dell’intelligenza artificiale, una tecnologia che già sta contribuendo a rivoluzionare l’economia mondiale.

“L’intelligenza artificiale sarà uno strumento fondamentale nella lotta al gioco patologico – ha dichiarato – In particolare, alcuni operatori hanno adottato sistemi di intelligenza artificiale in grado di monitorare in tempo reale comportamenti potenzialmente problematici, basandosi su parametri come il tempo di gioco, le somme giocate e la frequenza. Queste tecnologie – ha proseguito – permettono di inviare messaggi personalizzati, fino ad arrivare, nei casi più critici, alla sospensione temporanea del conto di gioco”.

La conferma di Lollobrigida alla guida della Direzione Giochi di ADM è quindi un segnale di continuità da parte dell’agenzia, oltre al riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto in questi tre anni.