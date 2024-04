Ricerca SWG: abitudini di gioco e l'impatto nei giocatori

E' stata presentata ieri a Roma una nuova ricerca condotta da SWG-IGT, "Giocare da grandi. Gioco pubblico e altre forme di intrattenimento". Lo studio approfondisce le abitudini dei giocatori, esaminando le spese, le preferenze individuali per i vari giochi, sia online sia fisici, e l'impatto emotivo.

Il report sottolinea come i giocatori distribuiscano il loro interesse e le loro spese tra diverse modalità di gioco. La spesa media mensile per i giochi è di 114,14 euro, con vincite medie di 79,26 euro. Di conseguenza, la spesa netta media mensile per il gioco pubblico si attesta a poco meno di 35 euro, ovvero circa 1 euro al giorno.

La ricerca esplora anche il peso delle spese per il gioco all'interno del budget familiare, fornendo dettagli specifici su diversi tipi di gioco come lotterie, gratta e vinci, bingo, scommesse sportive, slot, casinò, giochi di carte online e quick game online.

Nel segmento dedicato al bilancio emotivo, lo studio distingue tra i giocatori che partecipano per puro divertimento e quelli che giocano nella speranza di vincere. I risultati indicano che l'attrattiva principale del gioco sembra derivare più dalla gioia di sfidare la sorte che dalla prospettiva di un guadagno finanziario. Questo aspetto è ulteriormente evidenziato dalla rilevanza delle piccole vincite periodiche, che giocano un ruolo cruciale nel mantenere l'interesse e la fedeltà verso specifici giochi, inserendosi in un comportamento di spesa abitudinario ma suscettibile a esplorazioni di nuove forme di intrattenimento.

Abitudini di gioco: Circa il 63% dei giocatori ha giocato online, spesso alternando tra modalità online e fisica. La ricerca sottolinea una propensione dei giocatori a esplorare nuove forme di gioco senza abbandonare completamente il gioco fisico.

Analisi sui singoli giochi: I giocatori che hanno vinto almeno una volta mostrano una maggiore fedeltà al gioco. Le vincite, anche se piccole, incentivano la continuazione del gioco, suggerendo che il divertimento e la sfida rappresentano motivazioni più forti rispetto al guadagno economico.

Bilancio emotivo: La maggior parte dei giocatori si è divertita giocando, con solo una minoranza che ha dichiarato il contrario. Molti giocatori hanno riconosciuto di aver speso più tempo o denaro del previsto in almeno un'occasione, ma ciò sembra far parte dell'esperienza complessiva di gioco.

In sintesi, la ricerca evidenzia come il comportamento di gioco sia più radicato nel divertimento e nell'esplorazione piuttosto che nella mera speranza di guadagno. Le spese occasionalmente eccessive e il tempo dedicato al gioco sono visti come parte integrante dell'esperienza di gioco stessa.