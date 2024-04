Sale slot, vietate nuove aperture in provincia di Rimini

Il consiglio comunale di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, ha discusso un nuovo regolamento di polizia urbana che promette di trasformare il volto del commercio locale. Dopo oltre un anno di lavoro e collaborazione con le principali associazioni di categoria - tra cui Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA, e le associazioni Isola dei Platani e Viv’Igea - l'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei prodotti offerti e l'aspetto estetico dei centri di Bellaria e Igea Marina.

A partire dal 1° giugno, il regolamento consentirà l'apertura di nuove attività commerciali solo se queste rispettano criteri specifici, come la vendita prevalente di prodotti a filiera corta, km zero, legati al made in Italy, all'artigianato locale, all'arte, alla cultura e all'enogastronomia di qualità. Contestualmente, saranno proibite le attività considerate non in linea con questi standard, tra cui sale slot, negozi compro-vendo oro, cambiavalute e money transfer, commercio all’ingrosso e negozi bazar.