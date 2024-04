Scommesse sportive, a febbraio netta ripresa

Il mese di febbraio ha segnato una forte ripresa per il settore delle scommesse sportive, sia online sia in agenzia, invertendo la tendenza negativa registrata nel precedente mese. Dopo un calo significativo del 51,2% a gennaio, il settore delle scommesse online ha mostrato segni di ripresa con una spesa di 147 milioni di euro, con un aumento del 14,3% rispetto ai 128,6 milioni di euro del febbraio 2023.

La raccolta totale del settore online ha superato 1,3 miliardi di euro, con un incremento del 19,8% rispetto agli 1,1 miliardi di euro dello stesso mese dell'anno precedente.

Anche le scommesse sportive effettuate in agenzia hanno registrato un incremento significativo, chiudendo il mese con una spesa di 97,4 milioni di euro, in aumento del 18,6% rispetto agli 82,1 milioni di euro di febbraio 2023. La raccolta in agenzia ha seguito la stessa tendenza positiva, salendo da 456 milioni di euro a 531 milioni di euro, con un aumento del 16,4%.

Complessivamente, il settore delle scommesse sportive, in modalità online e in agenzia, ha chiuso il mese di febbraio con una spesa totale di 244,4 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto ai 210,7 milioni di euro di febbraio dell'anno scorso. La raccolta complessiva ha raggiunto oltre 1,8 miliardi di euro, confermando la ripresa e la crescita sostenuta del mercato.