Torino: slot troppo vicine a luoghi sensibili, scatta maxi multa

Nel corso di una recente operazione straordinaria di controllo del territorio, le autorità di Torino, guidate dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza e supportate dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, hanno eseguito una serie di verifiche mirate nell'area circostante la stazione Porta Nuova e nelle vie adiacenti. L'intervento ha avuto come obiettivo principale il contrasto delle attività illecite e il rispetto delle normative vigenti.

Durante l'operazione, è emerso che un esercizio commerciale in Via Nizza aveva installato due slot ma era troppo vicino a dei luoghi sensibili. Sono quindi scattate sanzioni per un totale di circa 13.200 euro.