Scommesse: nel big match Lazio-Juventus, bianconeri favoriti

La Serie A si appresta a un ritorno spettacolare sabato 30 marzo, subito dopo la pausa per le partite delle nazionali, con incontri che potrebbero essere decisivi per la qualificazione alle competizioni europee. Il programma si apre con due match di alta classifica che attirano l'attenzione degli appassionati e degli scommettitori.

Alle 18,00, la Lazio ospita la Juventus in una partita che segna l'esordio in panchina per Igor Tudor con i biancocelesti. L'ex difensore della Juventus ritorna in Serie A in una veste diversa, con la sua nuova squadra che affronta una delle favorite per la vittoria finale. Secondo i bookmakers, la Juventus è leggermente favorita con una quota di 2,50, mentre una vittoria della Lazio è offerta a 3,00, il pareggio a 3,10.

Alle 20,45 sarà il turno del Milan a scendere in campo, anch'esso favorito in trasferta, in un match contro la Fiorentina. Le previsioni vedono i rossoneri in leggero vantaggio con una quota di 2,55 contro i 2,75 della Fiorentina, mentre il pareggio è fissato a 3,35.

La giornata calcistica inizia però alle 12,30 con un altro incontro di rilievo: Napoli-Atalanta. Il Napoli ha il favore dei pronostici con una quota di 2,07, mentre una vittoria dell'Atalanta viene quotata a 3,40.