Giorgetti: ‘Abbondanza coraggio e voglia lavorare di imprenditori’

"Al Salone del Mobile c’è l’abbondanza di coraggio, creatività e voglia di lavorare e produrre degli imprenditori italiani. Questa è la cosa da sottolineare". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine della sua visita al supersalone, l’edizione speciale del Salone del Mobile, in corso alla Fiera di Rho (Milano).

"La pandemia - ha aggiunto poi a margine il ministro - ci lascia in eredità non solo le restrizioni dei lockdown ma anche l’alterazione complessiva dei mercati di approvvigionamento delle materie prime, dove purtroppo i Paesi che prima hanno risolto i loro problemi hanno occupato posizioni di privilegio mentre altri non hanno la possibilità di operare".

Per Giorgetti "occorrerà attuare una operazione di difesa a livello italiano ma oserei dire anche a livello europeo in un mercato globale che deve essere sicuramente libero ma a condizioni di parità di accesso per tutti".