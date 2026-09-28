Giorgetti alla Camera: “Conti e crescita, Italia sulla traiettoria prevista”

Diverse interrogazioni hanno messo al centro del dibattito con il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, alcuni dei principali nodi della politica economica del Governo: caro energia e inflazione; crescita e debito pubblico; aggiornamento dei conti nazionali e regole europee. Sul fronte dei prezzi dei carburanti e delle bollette (interrogazione On. Torto, M5S), Giorgetti ha rammentato gli oltre 2 miliardi di euro in interventi effettuati nel 2026 ed ha annunciato il prossimo esame in sede europea (Ecofin) di un possibile quadro europeo per la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche e petrolifere. Il Ministro ha anche richiamato i precedenti interventi straordinari del 2022 e 2023, sottolineando la necessità di rispettare i principi di capacità contributiva, ragionevolezza e proporzionalità. In tema di crescita, tema dell’interrogazione dell’On. Boschi, Giorgetti ha rivendicato una traiettoria in linea con il programma di Governo: per il 2026 l’Ocse ha innalzato la previsione di crescita al + 0,9%, rispetto al +0,6% prevista dall’Esecutivo. Quanto al debito, il Ministro ha evidenziato l’incidenza delle rate di cassa legate al Superbonus, sostenendo che, al netto di tale voce, il rapporto debito/Pil sarebbe sceso dal 138% del 2022 al 132% del 2025. Al centro di un’ulteriore interrogazione parlamentare da parte dell’On. Bignami (FdI) la revisione dei conti nazionali. In risposta, il Ministro Giorgetti ha detto come i dati Istat siano sottoposti a revisioni ordinarie e metodologiche potendo modificare ex post le basi utilizzate per le decisioni di finanza pubblica e per la sorveglianza europea. Infine, il dato sul deficit resta al 3,1%, una soglia che secondo il Ministro non modifica il percorso previsto per uscire dalla procedura europea. Interrogazione e risposta del Ministro/1 Interrogazione e risposta del Ministro/2 Interrogazione e risposta del Ministro/3