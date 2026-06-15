Giornata della Marina Militare, il messaggio del Ministro Crosetto

Il mare è parte integrante del nostro Paese, un ambiente che richiede disciplina, competenza e piena fiducia reciproca, generando un senso di appartenenza e una coesione difficilmente riscontrabili altrove. Con queste parole il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto il suo messaggio ai militari della Marina in occasione della Giornata della Marina Militare, celebrata a Palermo alla presenza, oltre che del Ministro, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergoglio, del Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e di numerose autorità civili, militari e religiose. Nel corso dell’intervento, il Ministro ha ricordato come la Marina Militare italiana sia tra le più qualificate e riconosciute a livello internazionale nella difesa e protezione delle principali vie marittime, nonché nella tutela della dimensione subacquea, considerata tra gli ambiti più strategicamente rilevanti. Il Ministro ha quindi evidenziato la presenza costante delle unità navali italiane nei diversi scenari operativi e nelle missioni internazionali, rivolgendo infine un pensiero ai caduti e un ringraziamento alle donne e agli uomini della Marina, definiti il volto della Nazione sui mari del mondo.

Il comunicato della Difesa