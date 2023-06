Giulia Tramontano, madre di Impagnatiello in lacrime: "Mio figlio è un mostro" - Video

"Alessandro è un mostro". Così tra le lacrime Sabrina Paulis, madre di Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, in un'intervista a 'La vita in diretta' su Rai1.

"Non oso immaginare i familiari di Giulia, la mamma Loredana è una persona fantastica - dice piangendo la donna -. Alessandro è un mostro, io le chiedo perdono da madre ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono - ripete - per aver fatto un figlio così, chiedo perdono a tutta la famiglia. E' l'unica cosa che posso dire. Chiedo perdono per aver fatto un figlio così che nessuno sapeva - ripete ancora Sabrina Paulis -. Ma Ale non era così - aggiunge commuovendosi - non era così, credetemi. Non lo so cosa è successo. Io non ci credo ancora".