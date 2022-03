Giustizia: Quarto (Meritocrazia Italia), 'gogna mediatica non viene sanata da assoluzione'

"La gogna mediatica è qualcosa che nemmeno l'assoluzione può sanare". Così Alfonso Quarto, presidente di Crea, scuola politica di Meritocrazia Italia, nel corso della tavola rotonda organizzata a Roma dall'associazione guidata da Walter Mauriello.

"C'è una sentenza mediatica, con tutti i giornali che sparano questa notizia e se non si mettono argine e sanzioni, cosa che si sta facendo in parte, allora non va bene". "Non si può sentire il giudice che su questo dice che ci stanno mettendo un bavaglio", aggiunge.