Gli eventi in agenda

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04 maggio 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
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Mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.30 a Roma, presso l’FH55 Grand Hotel Palatino, il convegno dal titolo “Le società a partecipazione pubblica. Proposte di modifica al TUSP”, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in collaborazione con Utilitalia e ANCI.

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Per info e programma

Mercoledì 6 maggio alle ore 11:30, a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di HeySun – Expo della Transizione Energetica, appuntamento di riferimento per istituzioni, imprese e stakeholder impegnati nello sviluppo sostenibile e nell’innovazione energetica.

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società a partecipazione pubblica TUSP transizione energetica sviluppo sostenibile
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