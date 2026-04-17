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Gli ultimi sondaggi, lo stato di salute dei partiti

17 aprile 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
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Frenano tutti i partiti principali nell’ultimo sondaggio Swg, per il Tg La7, che fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 29,3%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante le oggettive difficoltà delle ultime settimane, mantiene un vantaggio rilevante sulla concorrenza. Passo indietro per il Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,1% e si attesta al 21,9%. Calo analogo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 12,2%. Le due forze principali del centrosinistra hanno capitalizzato meno di quanto prevedibile nel post referendum. Giù anche Forza Italia, che perde lo 0,2% e scende al 7,7%, pagando gli avvicendamenti al vertice del partito. Verdi e Sinistra sono stabili al 6,6% e staccano la Lega, che lascia sul terreno lo 0,3% e scivola al 6,3%. Il partito guidato da Matteo Salvini sconta sia il momento difficile del governo, sia l'addio di Roberto Vannacci, considerato che il Carroccio non si è ancora ripreso nelle rilevazioni da quando è nato Futuro nazionale. Più staccati Azione di Carlo Calenda e proprio Futuro Nazionale, appaiati al 3,5%. Italia viva di Matteo Renzi è al 2,5%. Seguono +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1,2%). Il dato più rilevante si ottiene però andando a guardare lo stato di salute delle due coalizioni che dovrebbero fronteggiarsi alle prossime elezioni, con il fronte del campo largo che per la prima volta supera la somma delle intenzioni di voto del centrodestra.

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elezioni partiti intenzioni di voto coalizioni centrodestra campodefondo
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