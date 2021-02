Governo, Berlusconi sente Draghi: non sarà a consultazioni

(Adnkronos)

Silvio Berlusconi non andrà alle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. "Il presidente non potrà partecipare oggi, suo malgrado, ha comunicato lui stesso a Draghi in un lungo e cordiale colloquio telefonico - si legge in una nota di Forza Italia - nel quale gli ha espresso il suo rammarico, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini".