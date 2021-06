Governo, domani il 'Punto di vista' di Follini dedicato a Draghi e alla borghesia italiana

E' dedicato a Mario Draghi il 'Punto di vista' di Marco Follini che all'Adnkronos tratteggia il profilo del premier come esponente di una "borghesia meritocratica e cosmopolita" giunta nella stanza dei bottoni di un Paese i cui partiti in massima parte hanno mantenuto una distanza, o per incompatibilità o per incomunicabilità, con quella parte di società. L'analisi sarà pubblicata domani sul sito Adnkronos.

Nella riflessione di Follini, Draghi appare come il tecnico, l'uomo dall'indiscusso prestigio globale, che ascolta i partiti, si consulta, ma non si lascia coinvolgere nelle loro polemiche reciproche, mantenendo alto il profilo riformatore dell'esecutivo di unità nazionale che è stato chiamato a guidare in una fase cruciale di uscita dalla pandemia e di realizzazione del Pnrr indispensabile per la rinascita.