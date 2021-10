Governo, Giorgetti: "Se Salvini e Draghi sono contenti io sono felice"

"Se Salvini è contento io sono contento, se Draghi è contento io sono contento se Salvini e Draghi sono contenti io sono felice". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervistato da Bruno Vespa, in merito al chiarimento che c'è stato tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini, parlando alla rassegna Forum in Masseria, in diretta streaming dalla Masseria Li Reni di Manduria. "Credo che sia un bene per tutti, un bene per la Lega e per il governo, - ha aggiunto - d'altra parte sapevamo che entrando al governo e assumendoci la responsabilità facevamo un investimento".

"I tempi sono complicati - ha rimarcato - i problemi sono molto seri, la politica deve cogliere il senso dei tempi, questo governo grazie anche al contributo fondamentale della Lega e della visione delle cose della Lega stia dando un contributo alla situazione complessa". "Dopo il temporale viene sempre il sereno, fa parte delle regole della politica, non c'è niente di sorprendente" conclude.