Gp Monza, BrianzAcque distribuisce 31mila litri di acqua a km 0

Acqua pubblica a km '0' nel Tempio della Velocità: grazie all’accordo tra BrianzAcque e l’Autodromo Nazionale Monza, nei quattro giorni del Gran Premio di Formula 1 dei record e del Centenario migliaia di tifosi hanno potuto dissetarsi nei punti di distribuzione presenti lungo il percorso. In totale, complici anche temperature sopra la media stagionale, sono stati erogati 31mila litri di acqua, con un risparmio di 63mila bottigliette di plastica.

“Questa partnership, oltre a essere sviluppata con un primario operatore del territorio, assume ancora più valore per noi perché coerente con il piano di sostenibilità che ci siamo dati. Nell’edizione dei record grazie a BrianzAcque abbiamo potuto offrire ai circa 330mila spettatori che sono transitati nel Circuito acqua gratuita con un indubbio vantaggio per l’ambiente. Ci impegneremo a sviluppare sempre più iniziative che, come questa, contribuiscano a rendere il Tempio della Velocità un luogo in grado di riservare ai suoi fruitori un’esperienza appagante ed orientata alla sostenibilità”, osserva Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo Nazionale Monza.

“L’elevatissima fruizione di acqua dalle casette e dall’intero sistema ci fornisce un feed back importante - rilevano il presidente e ad di BrianzAcque Enrico Boerci e il vice Gilberto Celletti - Ci dice che la strada della partnership avviata con Autodromo per rendere l’impianto motoristico sempre più sostenibile non solo è aperta, ma che è condivisa dal grande pubblico. Un ottimo inizio di una collaborazione in chiave green che già da oggi ci vede impegnati a centrare un altro obiettivo: la creazione di un campo pozzi, un polmone idrico destinato ad alimentare il Tempio della Velocità, il Parco di Monza che lo accoglie e i territori di Monza e dei comuni vicini”.

Con lo slogan 'La Brianza che scorre, la Brianza che corre. Acqua pubblica e sai cosa bevi', BrianzAcque, in collaborazione con il Gruppo Celli, ha posizionato temporaneamente all’interno dell’Autodromo un sistema di rifornimento idrico composto da due casette, tre banchi spillatori e due erogatori da 40 litri. L’acqua è la stessa fornita dall’acquedotto ma trattata con ulteriori meccanismi di affinamento che la rendono più gradevole al palato senza alterarne le caratteristiche chimico-fisiche iniziali. E’ spillabile nelle versioni liscia, frizzante a temperatura ambiente o refrigerata.