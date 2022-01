Green pass 1 febbraio 2022, regole banca: cosa cambia

Green pass obbligatorio in Italia da oggi, 1 febbraio 2022, per entrare in banca secondo l'ultomo Dpc. Le nuove regole relative al certificato verde - da oggi in vigore per una serie di negozi e attività commerciali - riguardano anche le banche. Negli istituti di credito in zona arancione o rossa, l'ingresso dei clienti avviene solo per prenotazione. Lìaccesso della clientela in filiale nelle zone gialle e bianche nel limite del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base a quanto previsto dalla normativa di contrasto al Covid-19".

Nei giorni scorsi, come ha reso noto l'Associazione bancaria italiana (Abi), sono stati definiti i passi in base a cui gli istituti di credito "informeranno la clientela sulla necessità del possesso del green pass per accedere ai servizi dal 1° febbraio, definiranno le modalità per effettuare le verifiche, fornendo nel contempo indicazioni al proprio personale anche per la gestione di eventuali situazioni di tensione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine".

E'̀ stato chiarito che l’obbligo del Green pass è attribuito dal Dpcm alla clientela e che il controllo, secondo le disposizioni del governo, può̀ essere effettuato all’interno dei locali anche a campione. Rimangono in vigore le misure relative a distanziamento, sanificazione, gel disinfettante per le mani. E’ stato introdotto, inoltre, l’obbligo di dotazione a tutto il personale di mascherine tipo Ffp2. E' previsto il ricorso al lavoro agile per evitare inutili spostamenti e in caso di quarantena precauzionale, con comunque conservazione della retribuzione in caso non vi fosse la possibilità di utilizzo dello strumento del lavoro agile.