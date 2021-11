Green pass, non solo Cunial: una decina di onorevoli fanno ricorso contro

Non solo Sara Cunial. Sono circa una decina i deputati, a quanto apprende l'Adnkronos, che hanno fatto ricorso contro al delibera dei questori di Montecitorio sull'obbligo del green pass per accedere alla Camera. Sulla richiesta di sospensiva dovrà esprimersi il Consiglio di Giurisdizione di Montecitorio e la seduta è fissata per giovedì 25 novembre. Gli onorevoli che hanno fatto ricorso, si riferisce all'Adnkronos, sarebbero tutti del Misto, in particolare la componente di 'Alternativa'. Tra i nomi quello di Pino Cabras e Raffaele Trano.