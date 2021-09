Green pass obbligatorio, tamponi: prezzi calmierati fino a 31/12

Per tutti i fragili che non possono vaccinarsi sarà gratuito, 8 euro per gli under 18 e 15 per tutti

Prezzi dei tamponi calmierati nel decreto sul green pass obbligatorio su tutti i posti di lavoro pubblici e privati che il governo si appresta a varare questo pomeriggio. Scendono a 15 e 8 euro fino al 31 dicembre, data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza, con ampliamento per le farmacie. Per tutti i fragili che non possono vaccinarsi sarà gratuito, mentre sarà fissato a 8 euro per gli under 18 e a 15 euro per tutti gli altri. Nel testo del decreto dovrebbe comparire anche l’obbligo per le farmacie di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi.